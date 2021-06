EXCLUSIV | Imaginile cu Stanciu si Nedelcearu fac inconjurul lumii! De ce a refuzat Stanciu sa 'puna genunchiul' inaintea meciului cu Anglia: "Mi s-a parut normal!"

Nicolae Stanciu a ramas in picioare in momentul in care jucatorii nationalei au ingenuncheat in semn de solidaritate cu adversarii englezi, inaintea startului partidei de la Middlesbrough.

Englezii au 'pus genunchiul' pe parcursul intregului sezon intern din Premier League si au anuntat ca o vor face cu nationala si la Euro. Vor sa atraga atentia asupra abuzurilor rasiale.

Stanciu a explicat dupa joc, la PRO TV, motivul pentru care n-a urmat gestul coechipierilor sai.

"Am facut acelasi lucru si cu Slavia, in sferturile Europa League, impotriva lui Arsenal. Mi se pare normal si am decis sa fac asta pentru Kudela, a fost suspendat 10 etape dupa meciul cu Rangers fara nicio proba, doar asa, fiindca un coleg de-al lui Kamara a zis ca a auzit insultele. Am decis sa nu ma pun in genunchi, nu cred ca asta e solutia", a comentat Stanciu.

Despre jocul cu Anglia, mijlocasul Slaviei Praga a spus: "A fost o partida grea, cu o echipa buna. Din pacate, au fost acele penalty-uri, pe unul a reusit sa-l scoata Nita. Am avut si noi situatii. Se putea mai mult, dar am mai pierdut un meci si, chiar daca e impotriva unei nationale ca Anglia, suntem suparati. Nu stiu daca ne-am crescut nivelul fata de meciul cu Georgia, o sa-l las pe Mister sa faca asta sau pe dumneavoastra, cei din platou, poate vedeti lucrurile mai bine. Am avut faze de poarta, dar, din pacate, ne llipsesc rezultatele favorabile".

Stanciu crede ca orice pas gresit la meciurile din septembrie, din preliminarii, o va costa pe Romania o noua ratare a unui turneu final: "Daca nu castigam toate meciurile, nu mai avem nicio sansa de calificare la Mondial"