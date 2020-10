BREAKING NEWS | Nedelcearu, out de la nationala dintr-un motiv incredibil! Pe cine a chemat Radoi in locul sau

Mirel Radoi a convocat de urgenta un jucator, dupa ce Ionut Nedelcearu a fost nevoit sa plece din cantonamentul echipei nationale.

UPDATE 17:05: Mirel Radoi l-a convocat de urgenta pe Mihai Balasa!

FRF.RO anunta ca selectionerul Mirel Radoi l-a convocat de urgenta pe Mihai Balasa, fundasul Universitatii Craiova.

Fotbalistul de 25 de ani cu 6 selectii in palmares il va inlocui pe Ionut Nedelcearu, care a parasit cantonamentul nationalei.

Radoi nu se va mai putea baza pe serviciile lui Ionut Nedelcearu (24 de ani) in duelurile cu Islanda, Norvegia si Austria!

Fundasul a sosit in cantonamentul de la Mogosoaia, insa va fi nevoit sa plece din tara pentru a se transfera la o noua echipa.

Potrivit FRF.RO, Ufa, echipa la care este legitimat Nedelcearu, a acceptat oferta unui alt club pentru internationalul roman, iar acesta este obligat sa plece sa semneze contractul pana la finalul perioadei de transferuri, adica luni, 5 octombrie.

Nedelcearu va pleca in Grecia pentru a semna cu AEK Aetena, club care il va cumpara de la Ufa.

Potrivit protocolului UEFA, pentru disputarea partidei cu Islanda este obligatorie testarea fotbalistilor cu 3 zile inainte de meci, adica luni, 5 octombrie. Aceasta testare este programata la Mogosoaia, iar Nedelcearu nu va mai putea indeplini conditiile protocolului.

Fundasul a parasit deja cantonamentul echipei nationale in aceasta dupa-amiaza, iar FRF.RO anunta ca va lipsi de la toate cele trei partide: cu Islanda, Norvegia si Austria.

In aceasta situatie, verdictul in cazul lui Vlad Chiriches este asteptat cu nerabdare. In cazul in care capitanul echipei nationale va fi indisponibil din cauza accidentarii suferite cu Sassuolo, Mirel Radoi ii va mai avea pe postul de fundas central doar pe Burca, Grigore si Tosca.

Radoi a declarat la conferinta de presa ca rezultatul RMN al lui Chiriches va sosi in aceasta seara.