Ionut Nedelcearu a confirmat zvonurile si spune ca va merge in Serie A! Transferul se face urmatoarele zile

Fundasul rusilor de la Ufa este gata sa se dueleze cu Cristiano Ronaldo.

Ionut Nedelcearu e dorit de Brescia, a anuntat celebrul jurnalist Gianluca Di Marzio. Negocierile sunt avansate, iar italienii vor sa-l imprumute pana in vara, cu optiune de cumparare.

Fostul fundas de la Dinamo a confirmat zvonurile.

"Am aflat despre asta, dar nu stiu foarte multe. Stiu doar ca este o oferta oficiala facuta de Brescia catre Ufa, nu stiu exact sumele, stiu doar ca Ufa a raspuns cu o contraoferta. Ar fi vorba despre un imprumut pana in vara cu o anumita clauza de cumparare.

Astept sa fac pasul acesta, imi doresc, lumea nu stie exact in ce conditii am plecat in Rusia. Ma refer si la conditii financiare, e si departe, si nu e nici vreo echipa foarte mare, multi nu ar fi acceptat, dar eu am plecat pentru fotbal. Imi doresc sa ajung intr-un campionat si mai mare. Nu stiu care este diferenta dintre oferta si contraoferta", a spus Nedelcearu la DigiSport.

Conform lui Gianluca Di Marzio, Brescia ar fi dispusa sa plateasca in vara 3.5 milioane de euro pentru un transfer definitiv, iar Dinamo ar urma sa incaseze 15%, aceasta fiind o conditie impusa la transferul fundasului catre rusi in 2018.