Inca un roman in Anglia! Ionut Nedelcearu are drum liber spre Premier League! Agentul sau a anuntat toate detaliile

Fostul international U21 joaca in prezent in Rusia, la Ufa.

Seku Traore, agentul lui Ionut Nedelcearu, a confirmat pentru presa din Rusia faptul ca jucatorul roman este dorit in Premier League, la Watford. Potrivit acestuia, echipa care a invins pe Liverpool in weekend si-a exprimat interesul si are cele mai mari sanse sa-l transfere pe Nedelcearu in vara.

Dupa Campionatul European de Tineret din 2019, unde Romania a obtinut locul 4, Nedelcearu a fost cautat de mai multe echipe, inclusiv de AS Roma, insa negocierile nu s-au concretizat.

In cazul in care Watford il va transfera in vara, Dinamo ar urma sa primeasca 15% din suma de transfer, datorita unei clauze stipulate in mutarea din 2018, cand Ufa l-a cumparat pe jucator de la Dinamo.

