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Jude Bellingham, în centrul unui scandal de proporții. Ce pedeapsă riscă după ce a înjurat arbitrul

Jude Bellingham, în centrul unui scandal de proporții. Ce pedeapsă riscă după ce a înjurat arbitrul

Cel mai mare vis al lui Jude Bellingham: "Ar însemna mai mult decât orice trofeu"

Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat luni că mijlocaşul Jude Bellingham (Real Madrid) nu are garantat un post de titular şi va trebui să lupte pentru a se număra în grupul de ''14 sau 15'' potenţiali titulari la CM 2026 din SUA, Mexic şi Canada (11 iunie - 19 iulie), scrie L'Equipe.

Jude Bellingham, tratat de Thomas Tuchel ca un jucător obișnuit

Într-o declaraţie adresată presei înainte de Cupa Mondială, selecţionerul Tuchel a explicat că starul lui Real Madrid nu se numără printre titularii incontestabili: ''Va trebui să lupte pentru locul său. Ştie că este unul dintre titulari, dar avem 14 sau 15 potenţiali titulari. Rolurile se pot schimba întotdeauna''.

Mijlocaşul în vârstă de 22 de ani a jucat doar în 4 dintre meciurile de calificare ale Angliei, în timp ce Morgan Rogers (Aston Villa) a participat la toate cele 8.

Bellingham, refăcut recent după accidentare

Revenindu-şi recent după o accidentare la ischiogambieri, Bellingham a fost menajat de antrenor în timpul meciurilor de pregătire. A jucat doar în meciul împotriva Noii Zeelande (1-0) din 6 iunie, intrând ca rezervă în repriza a doua.

''Pare în formă la antrenament”, a remarcat Tuchel, după care a continuat: ”Cred că se află în prezent într-o perioadă ideală pentru că a putut să se odihnească şi este nerăbdător să revină pe teren''.

Selecţionata Albionului va mai disputa un amical cu Costa Rica, miercuri la Orlando, înainte de a începe campania mondială contra Croaţiei (17 iunie), Ghanei (23 iunie) şi Panama (28 iunie) în Grupa L.

Agerpres