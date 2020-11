VIDEO | Nedelcearu, primul gol pentru AEK Atena! Fundasul a devenit om de baza la noua echipa

Din articol VIDEO

Fostul fundas dinamovist s-a impus in primul "11" al lui AEK Atena, desi a fost transferat in urma cu o luna.

Ionut Nedelcearu a marcat primul gol al lui AEK Atena in victoria cu OFI Creta, scor 2-1, in ultima etapa din Super Liga greaca. Fundasul central a inscris cu capul, peste portarul advers, dupa o lovitura libera executata de Mandalos. Internationalul roman a fost integralist in acest meci si a ajuns la al treilea meci ca titular in campionat, plus doua in grupele Europa League, cu Braga si Leicester.

In acest moment, AEK se afla pe locul al treilea in clasamentul primei ligi din Grecia, cu 13 puncte acumulate in 6 etape, dupa Aris Salonic (16p / 6m) si Olympiakos (13p / 5m). Nedelecearu a devenit stalpul din apararea "vulturilor", fiind preferatul antrenorul Massimo Carrera (ex-Juventus si Napoli), care l-a folosit pana acum alaturi de marocanul Hnid, grecul Svarnas si ucraineanul Cigrinski.

Ionut Nedelcearu (24 ani) a fost cumparat de eleni in aceasta vara, pentru 550.000 de euro. El a mai fost legitimat la Dinamo (2013-2018) si FC Ufa (2018-2020), rusii cumparandu-l pentru suma de 700.000 de euro. Fundasul are 11 selectii pentru nationala de seniori a Romaniei si a ajuns pana in semifinalele Euro 2019, cu reprezentativa U21.

VIDEO