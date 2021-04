Scandal imens pentru Nedelcearu si coechipierii sai! Ultrasii s-au dus pe teren si le-au cerut sa dea jos tricoul lui AEK! Jucatorii s-au intors impotriva antrenorului

AEK Atena a pierdut cu Olympiakos pe teren propriu, 1-5.

Ionut Nedelcearu s-a intors in plin scandal la AEK Atena. Revenit de la nationala, acolo unde nu a prins niciun minut in cele trei meciuri, fundasul roman a fost trimis in teren in repriza secunda a meciului cu Olympiakos.

Scorul era deja 4-0 cand Nedelcearu a intrat, insa cu ghinion pentru roman, balonul sutat de Fortounis s-a lovit de piciorul stang al fundasului si s-a dus direct in plasa.

AEK a bifat a treia infrangere consecutiva, sub ochii patronului, care a plecat de la meci imediat la pauza, dar si ai ultrasilor, care se aflau intr-un numar mic in tribune, chiar daca meciul s-a jucat fara spectatori.

La finalul meciului, fanii au coborat din tribune si au mers pe teren, cerandu-le socoteala jucatorilor, care ii ascultau cu capul in pamant. Suporterii le-au cerut fotbalistilor sa dea jos tricoul lui AEK.

Ulterior, s-a petrecut si o scena intensa in vestiar, acolo unde unul dintre jucatori ar fi avut o replica taioasa la adresa antrenorului Manolo Jimenez, spunandu-i sa plece de la echipa, scrie Gazeta Sporturilor.

Cu doua infrangeri consecutive in playoff, AEK este pe penultimul loc in clasament, cu 48 de puncte obtinute. in timp ce liderul Olympiakos are 73 de puncte.