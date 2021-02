ANUNT DE ULTIMA ORA | Revine Kapetanos in Liga 1?! "Pentru mine Romania e a doua tara si vreau sa vin!" Ce a spus despre Nedelcearu

Kapetanos nu ar spune nu unei reveniri in Liga 1.

Fostul atacant de la FCSB si CFR Cluj a vorbit despre fotbalul din campionatul grec si despre planurile sale de viitor. In Grecia, Nedelcearu evolueaza la AEK, iar Ganea la Aris. Fostul atacant al lui Gigi Becali a discutat si despre cei doi.

"Aici fotbalul a revenit numai in prima liga, iar liga a doua are o luna de cand a inceput campionatul. In rest, nu joaca nimeni, nici antrenamente nu se fac. Mi se pare foarte rece. Nu pot sa stau sa vad un joc la televizor. Ultimul joc a fost AEK - Aris, un derby. La pauza am schimbat.

Aris, anul asta, are o echipa foarte buna. Acum e pe locul 2. Cu primul loc s-a terminat, Olympiakos a castigat deja campionatul, e mult prea sus. Ganea e ok. Nu e asa cum vreau eu sa il vad, dar joaca. La AEK, acolo sunt niste probleme cu echipa. Acum a venit si Manolo Jimenez si incearca sa faca echipa mai buna, sa dea incredere la jucatori. Dar anul asta nu mai este acel AEK care a fost inainte", a declarat fostul atacant grec pentru TelekomSport.

Kapetanos si-a inceput cariera de antrenor, iar in viitor nu ar exclude sa pregateasca o echipa din Liga 1.

"Am inceput acum cariera de antrenor, vreau sa iau si diploma pentru mai sus si incerc usor usor sa fiu antrenor. Normal! vreau si eu si familia mea, pentru mine Romania e a doua tara, vreau sa vin si ca antrenor acolo, dar avem timp", a spus Kapetanos.