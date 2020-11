EXCLUSIV | "Mai vreau sa fiu capitan!" Nedelcearu, pregatit de LUPTA TOTALA cu Haaland: "Atunci o sa vad cine sunt! Avem valoare de Mondial si Euro"

Nedelcearu a reusit doua goluri si un assist, iar in repriza a doua, dupa iesirea lui Razvan Marin, a purtat banderola de capitan al Romaniei.

Fundasul lui AEK Atena e incantat de seara pe care a avut-o. Nedelcearu spune ca mai vrea sa fie capitan al nationalei si anunta ca e gata de intalnirea cu Haaland. Romania joaca duminica seara, de la 21:45, impotriva Norvegiei. Meciul e live la PRO TV.

"Ma bucur mult ca am marcat, chiar ma gandeam cand o sa vina si golul pentru mine. Trebuie sa muncesc in continuare. Nu ma asteptam sa fiu capitan, dar o sa muncesc in continuare si mai mult ca sa o am si pe viitor. A fost dificil pentru mine ca n-am jucat cu Islanda, m-am gandit la baraj, a fost destul de greu stiind ca nu pot sa ajut echipa. N-am putut sa fac mai mult, acestea au fost circumstantele atunci. Nu mai conteaza ce-a fost, important e sa privim in viitor.

Avem valoare, putem merge la Mondiale, la Euro. Am mai avut adversari dificili, cu experienta. Astept cu nerabdare duelul cu Haaland, te fac sa stii la ce nivel esti", a spus Nedelcearu la PRO TV,