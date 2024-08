Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”

Sezonul trecut, Ionuț Radu a evoluat sub formă de împrumut la Bournemoth, însă goalkeeper-ul român nu a reușit să se impună.

Inter s-a înțeles cu Sassuolo, dar Ionuț Radu nu ar vrea să semneze

Presa din Italia a anunțat recent că Ionuț Radu a fost ofertat de Sassuolo, iar negocierile dintre clubul din Serie B și Inter sunt aproape gata. Totuși, italienii susțin că Ionuț Radu nu este în totalitate mulțumit și speră că la adresa clubului Inter să ajungă o ofertă din partea celor de la Sampdoria, club care s-ar fi orientat deja spre alt portar.

”Inter lucrează la o soluție pentru viitorul lui Ionuț Radu. Există un acord cu Sassuolo, dar jucătorul așteaptă și o ofertă posibilă din partea Sampdoriei, care pare că l-ar fi ales pe jucătorul Atalantei, Vismara.

O situație care aduce puțin aminte de Satriano, cu Inter și Brest care au ajuns la un acord, dar fotbalistul nefiind convins de destinație (el așteaptă încă oferte din La Liga)”, au scris cei de la Sponda Nerazzurra.

Dacă va ajunge la Sassuolo, se pare că va fi vorba despre un transfer definitiv al lui Ionuț Radu. În trecut, Inter l-a împrumutat pe goalkeeper-ul român la echipe precum Genoa, Parma, Cremonese, Auxerre și Bournemouth.