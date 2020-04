Nedelcearu a plecat din Rusia cu un avion charter si a ajuns in carantina in Romania: „Ma antrenez si citesc Biblia”

"Tricolorul" spune ca e blocat in casa parintilor pentru urmatoarele doua saptamani.

Ionut Nedelcearu, fundasul echipei nationale a Romaniei si lui FC Ufa, locul 9 in prima liga rusa de fotbal, va sta in carantina impreuna cu parintii sai in urmatoarele doua saptamani, dar spune ca are la dispozitie curtea casei pentru antrenament si ca isi petrece restul timpului citind Biblia si carti de educatie financiara, cu gandul la barajul cu Islanda.

„E destul de greu, dar incerc sa imi fac antrenamentul cat de bine pot, ca sa ma mentin in forma. E bine ca stau la parinti in carantina si ca au curte, mai pot iesi in curte, la o gura de aer. Pot sa si alerg putin prin curte... Oricum, nu se compara, am stat la Ufa in apartament, pana acum, si am ajuns acasa. E diferenta mare la curte, in aer liber. In ziua de astazi sunt destule exercitii ca sa iti poti mentine conditia fizica cat de cat si in apartament, dar oricum nu se compara cu antrenamentele pe care le faci in aer liber, pe teren. Variante sunt, important este sa iti doresti.

In Rusia, am luat pauza un pic mai tarziu, am jucat si ultima etapa. Am intrat oficial in carantina pe 14 martie si am stat in Rusia, pentru ca nu am stiut ce se va intampla. Trebuia sa mai avem un meci inainte de cel al nationalei, dar s-a renuntat la acea etapa. Ieri m-am intors in tara, pentru ca doar acum cateva zile ne-au anuntat ca e pauza pana pe 31 mai, in mod oficial. In Rusia era ok situatia, nu era nebunia de la noi. Dar, sincer, nu stiu cum va evolua acolo situatia, pentru ca a ajuns mai tarziu virusul. La mine in oras, la Ufa, virusul a ajuns abia saptamana trecuta. A fost o nebunie cu avioanele, nu mai erau zboruri de linie, eu am venit cu charter. Am pus bani mai multi si am venit cu colegii din Slovenia si cu Paul Anton.

A venit rau aceasta pauza, nimeni nu isi doreste asa ceva. Sper sa fim sanatosi, in primul rand, si sa incepem cat mai repede treaba, sa trecem peste aceasta situatie grea. Abia terminasem pregatirea de iarna, cu cantonament de aproape doua luni, mai ales ca in Rusia este o pauza de iarna foarte lunga... Am jucat trei meciuri si acum e din nou pauza. Eu jucam titular, era ok, eram cu gandul doar la nationala. Speram sa joc cat mai bine, ca sa fiu convocat si sa ne calificam la Euro 2020. Eram pregatit mental si pentru meciul cu Islanda, unul foarte important. De mult, dupa meciul cu Spania am inceput sa ma gandesc la baraj. Sunt cativa islandezi in Rusia, chiar ma interesasem de ei, ii urmarisem...

Nu am iesit deloc in oras, in Bucuresti. Acum, venind din afara tarii, trebuie sa stau in carantina timp de 14 zile, nu am voie sa parasesc locuinta. Legea spune ca nici parintii nu pot iesi din casa timp de doua saptamani, dupa ce am venit eu si stau in aceeasi casa, asa ca se ocupa un unchi. El ne face cumparaturile. Nu am mai prins o nebunie de genul asta, o situatia atat de grava. Dupa ce se termina pandemia, nu o sa mai plang de nimic. Bine, eu nu ma plangeam oricum ca jucam din trei in trei zile. Chiar imi place sa joc atat de des. Poate ca asta e singurul lucru bun, ca mie imi plac meciurile din trei in trei zile si, probabil, vom avea parte de ele, cand se reia campionatul. Daca e sa gasim si un lucru bun, dupa toata nebunia asta.

Timpul mi-l petrec normal. Ma antrenez putin mai mult, nu imi fac antrenamentul in graba. Nu ma joc pe calculator, mai mult citesc, filme mai putin, poate seara. Sincer, prefer cititul. In ultima vreme m-am axat pe Biblie, mai am putin si o termin, la fel ca si ‚Tata bogat, tata sarac’, de Robert Kiyosaki, o carte de educatie financiara. Glumea cineva ca asa e cand joci in Rusia si castigi multi bani, trebuie sa stii sa ii administrezi. Tocmai de asta citesc cartea asta, ca daca aveam multi bani, nu mai aveam nevoie de sfaturi. Nu am asa multi bani si trebuie sa stiu sa ii gestionez cum trebuie”, a declarat Nedelcearu pentru Sport.ro.