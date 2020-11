"Trec anii! Generatia mea trebuie sa mearga la Mondial!" Ionut Nedelcearu, primul interviu dupa ce a semnat cu AEK! Fundasul de abia asteapta duelul cu Haaland

Ionut Nedelcearu face parte din lotul convocat de Mirel Radoi pentru meciurile nationalei din noiembrie.

Ionut Nedelcearu facea parte din planurile lui Radoi pentru barajul cu Islanda, insa fundasul a fost nevoit sa plece din cantonamentul echipei nationale pentru a semna cu AEK Atena.

Nedelcearu a dat deja si primul sau gol in Grecia si este bucuros ca s-a realizat transferul:

"Totul pare perfect, pentru mine chiar este pentru ca nu am avut prea mult timp de adaptare. Dupa o saptamana a venit primul joc oficial, a trebuit sa prind din mers tactica si cerintele antrenorului. Dar am avut parte de un colectiv bun, m-au primit bine si adaptarea a fost mult mai usoara.

In primul rand meciurile din Europa League, pentru ca sunt meciuri cu alta intensitate, adversari buni care te ajuta sa cresti in cariera.

Nu am fi stiut cu siguranta de ce s-ar fi intamplat daca nu as fi mers sa semnez cu AEK. Dar asta a fost primul gand al meu, sa merg sa semnez fiindca am stiut ca e viitorul meu, pentru asta am muncit, mi-am expus dorinta in fata staff-ului, am primit acordul sa merg si pentru asta ii multumesc (n. r. lui Mirel Radoi)", a spus Nedelcearu, pentru FRF TV.

Nedelcearu: "Nu mai suntem tineri! Trebuie sa mergem la Mondial!"

Fundasul trage un semnal de alarma si spune ca nationala are calitatea necesara pentru a merge la turneele finale:

"Nu a fost usor de pe margine. Nu sunt eu in masura sa trag concluzii, cu siguranta se putea mai mult. Asta speram sa fie la aceasta convocare, sa obtinem 3 victorii pentru ca putem.

Noi nu mai suntem tineri, deja toata lumea ne considera tineri, ca avem timp, dar nu este asa. La echipa nationala trebuie sa joace cine e mai in forma, nu conteaza daca ai facut performante acum un an sau 2 la U21 sau la echipa de club. Pentru asta Mister va decide cine va incepe si cine va intra in teren trebuie sa dea totul pentru calificare. Deja trec anii, calificari nu avem prea multe nici eu si nici generatia mea si trebuie sa facem parte la turneele finale.

Cu siguranta au fost presiuni, toata lumea s-a asteptat ca noi sa dam tonul si la echipa mare, sa avem aceleasi performante, dar e cu totul alta diferenta. Pas cu pas eu cred ca vom putea sa facem asta si la echipa mare.

Din punctul meu de vedere, trebuie sa avem mai multa incredere in noi, pentru ca voloare avem. Jucam la echipe bune si cred ca daca am fi mai increzatori si mai uniti am putea sa facem pasul la turneele finale", a mai spus Nedelcearu.

In final, fundasul nationalei a spus ce de abia asteapta intalnirea cu Haaland din grupa de Nations League:

"Astept cu nerabdare intalnirea cu Haaland, vreau sa vad la ce nivel ma aflu si daca pot face fata unui asemenea atacant."