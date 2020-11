Nedelcearu e Haaland al Romaniei! :)) Rupe TOT la nationala! A marcat de doua ori si a dat un assist cu Belarus

Ionut Nedelcearu a lipsit de la partidele Romaniei din octombrie pentru a-si finaliza transferul la AEK Atena.

A revenit insa in forta in echipa Romaniei! Contra Belarusului, fundasul central a marcat de doua ori. Bonus: a mai dat si un assist! :)



Echipa lui Radoi n-a avut probleme in fata adversarei: a avut 4-0 inca de la pauza. Nedelcearu a marcat golul 3 al Romaniei, in minutul 31, din pasa lui Mogos, apoi a pasat el decisiv pentru Puscas, cu un minut inainte de pauza. Pasa excelenta a fostului dinamovist a continuat si in repriza secunda. In minutul 55, a inscris pentru 5-0!