Ladislau Boloni a castigat cu Panathinaikos derby-ul etapei pe terenul lui AEK! Echipa lui Ionut Nedelcearu a fost invinsa

Panathinaikos s-a impus in deplasare, impotriva lui AEK Atena, intr-un meci din etapa a 11-a din campionatul Greciei.

Macheda a dechis scorul pentru echipa lui Boloni in minutul 34. In minutul 45+2, Kourbelis a dublat avantajul oaspetilor, iar echipa antrenorului roman a intrat la vestiare cu un avantaj de doua goluri.

Oliveira a marcat in minutul 87 pentru AEK, dar meciul s-a terminat 2-1 pentru Panathinaikos, care a obtinut a doua victorie consecutiva in campionat. Ionut Nedelcearu a fost titular pentru AEK si a iesit de pe teren in minutul 82.

Dupa aceasta victorie, echipa antrenata de Boloni este pe locul 5 in clasament cu 15 puncte dupa 11 meciuri jucate. Panathinaikos se afla la 10 puncte in spatele Olympiakos, care a jucat doar 9 partide. AEK Atena este pe locul 4 cu 19 puncte dupa 9 etape jucate.

