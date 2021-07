Kroos este desfiintat de o legenda a lui Bayern Munchen: "Stilul sau de joc este depasit! Nu are loc in fotbalul de astazi!" Replici acide intre cei doi germani

Fotbalistul celor de la Real Madrid a fost aspru criticat.

Euro 2020 a fost ultimul turneu final pentru Toni Kroos. Mijlocasul s-a retras de la nationala Germaniei dupa 11 ani in care a jucat sub comanda lui Joachim Low. Castigator al Cupei Mondiale in 2014, jucatorul Realului a fost aspru criticat de Ulrich Hoeness, care considera ca stilul lui Kroos este depasit pentru fotbalul care se joaca in prezent.

"Imi place foarte mult Kroos, a avut cateva prestatii de talie mondiala si a fost grozav la Bayern, dar stilul sau de joc este depasit. Fotbalul se joaca acum pe vertical. Jucatorii iau mingea si o duc inainte cu viteza. Si apoi exista acel fotbal ingrozitor pe care l-am prestat impotriva Angliei. Am cazut la 1-0 in ultimul sfert de ora si Kroos a incetat sa treaca de centrul terenului. Modul sau de joc este complet terminat. A tot pasat in lateral si apararea adversarului a putut sa se organizeze", a declarat Ulrich Hoeness pentru sport1.de.

Fostul jucator al lui Bayern Munchen a fost nemultumit si de tactica pe care Joachim Low a adaptat-o, cand a ales sa joace cu 3 fundasi centrali.

"Primele doua jocuri au fost destul de decente, cu cei patru aparatori. Apoi, in al treilea joc am inceput inutil cu trei fundasi. De ce? Low a vrut sa il includa pe Kroos. Toni Kroos nu are loc in fotbalul de astazi. Daca am fi jucat cu o aparare de patru jucatori si cu Goretzka, Kimmich, Muller plus Sane, Gnabry si Havertz, acum am fi fost intr-o pozitie diferita. Germania a jucat un fotbal oribil", a precizat fostul castigator al Cupei Mondiale din 1974.

Raspunsul lui Kroos nu a intarziat sa apara. Jucatorul lui Real Madrid a postat un mesaj pe social media in care il ironizeaza pe fostul fotbalist al lui Bayern.

"Uli este o persoana cu o expertiza extraordinara in fotbal (cu toate ca acest lucru nu a fost suficient pentru postul de televiziune RTL), avand un interes scazut pentru polemici si fiind complet multumit cu sine. Similar cu propriul sau gradinar", a postat Kroos pe contul oficial de Twitter.

