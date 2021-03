Nemtii vin FARA KROOS la Bucuresti! Superstarul lui Real Madrid s-a accidentat si s-a intors deja in Spania

Germania a ramas fara Kroos!

Toni Kroos, mijlocasul lui Real Madrid, a suferit o accidentare la aductori si va rata meciurile pe care nationala Germaniei le va disputa la sfarsitul acestei luni impotriva Islandei, Romaniei si Macedoniei de Nord in preliminariile Cupei Mondiale 2022.

Toni Kroos a parasit cantonamentul nationalei Germaniei si s-a intors la Madrid. Potrivit unui comunicat al federatiei germane, fotbalistul a venit la nationala cu probleme care "s-au dovedit atat de serioase, incat el nu poate juca".

"Gandindu-ne la Campionatul European din aceasta vara, noi am decis ca prioritatea trebuie sa fie vindecarea completa dupa accidentare", a spus selectionerul Joachim Low.

Joi, Germania va primi vizita Islandei la Duisburg, duminica va intalni Romania la Bucuresti, apoi va reveni la Duisburg pentru meciul cu Macedonia de Nord de pe 31 martie.

Kroos a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai campioanei Spaniei in acest sezon. In ultimul meci din La Liga, 3-1, sambata, in deplasare, cu Celta Vigo, el a evoluat pana in minutul 71, pasand de doua ori decisiv pentru Karim Benzema.

Real spera ca va putea conta pe mijlocasul german in meciurile cu Liverpool din sferturile de finala ale Ligii Campionilor (turul pe 6 aprilie, returul pe 14 aprilie) si in derby-ul din campionat cu FC Barcelona, pe 10 aprilie.