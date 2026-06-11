El Clasico pe piața transferurilor! Real Madrid „îi fură” jucătorul Barcelonei

Madrilenii l-au adus pe Jose Mourinho pentru a încheia dominația Barcelonei în Spania.

Președintele lui Real Madrid, proaspăt reales în funcție, își dorește să îi ofere antrenorului portughez un lot mult mai bun și să îi pună la dispoziție toți jucătorii pe care îi dorește.

Real Madrid vrea să „îi fure” fotbalistul Barcelonei

Jose Mourinho își dorește să îl aducă pe Bernardo Silva, care este liber de contract după despărțirea de Manchester City.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Real Madrid vrea să le ia fața rivalelor Barcelona și Ateltico Madrid, echipe care se află în cursa pentru semnătura lui Bernardo Silva.