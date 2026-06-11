El Clasico pe piața transferurilor! Real Madrid „îi fură” jucătorul Barcelonei

El Clasico pe piața transferurilor! Real Madrid „îi fură” jucătorul Barcelonei CM 2026
SPORT.RO
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Real Madrid vrea să deturneze drumul unui fotbalist dorit de Barcelona.

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Real MadridBarcelonaBernardo SilvaManchester City
Din articol

Madrilenii l-au adus pe Jose Mourinho pentru a încheia dominația Barcelonei în Spania.

Președintele lui Real Madrid, proaspăt reales în funcție, își dorește să îi ofere antrenorului portughez un lot mult mai bun și să îi pună la dispoziție toți jucătorii pe care îi dorește.

Real Madrid vrea să „îi fure” fotbalistul Barcelonei 

Jose Mourinho își dorește să îl aducă pe Bernardo Silva, care este liber de contract după despărțirea de Manchester City.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Real Madrid vrea să le ia fața rivalelor Barcelona și Ateltico Madrid, echipe care se află în cursa pentru semnătura lui Bernardo Silva. 

Jucătorul rămas liber de contract după despărțirea de Manchester City este cotat la 27 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 

Fotbalistul de 31 de ani a evoluat în 53 de partide pentru „cetățeni” în acest sezon și a reușit trei goluri și cinci assist-uri.

460 de meciuri, 76 de reușite și 77 de pase decisive sunt cifrele lui Bernardo Silva în cei nouă ani petrecuți la Manchester City.

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