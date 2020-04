CAT DE BINE joaca tenis Toni Kroos! Cum i-a raspuns lui Roger Federer la provocarea carantinei | Nici Novak Djokovic nu s-a lasat mai prejos

Toni Kroos a replicat cu maiestrie provocarea lansata de Roger Federer.

Mijlocasul central al clubului de fotbal Real Madrid, germanul Toni Kroos a raspuns afirmativ la provocarea facuta de Roger Federer si i-a impresionat pe fanii sportului cu dibacia prin care a manuit racheta de tenis.

Campion la Australian Open in acest an, Novak Djokovic a acceptat la randul sau provocarea, insa a uitat un element esential indicat de Roger Federer, palaria.

Novak Djokovic’s answer your Federer’s challenge! He also got a green wall. pic.twitter.com/RXaNoUStD0 — José Morgado (@josemorgado) April 7, 2020

Detaliul nu a fost omis insa de castigatoarea editiei 2020 a Grand Slam-ului de la Melbourne, Sofia Kenin optand pentru o palarie de soare intalnita frecvent in tribunele stadioanelor de la Roland Garros.

Potrivit unui interviu acordat pentru The Athletic, Toni Kroos intentioneaza sa isi incheie cariera de fotbalist profesionist la Real Madrid, club alaturi de care a castigat trei editii consecutive ale UEFA Champions League, intre anii 2016-2018. Kroos mai are in palmares 3 titluri de campion al Bundesligii (07-08, 12-13, 13-14), castigate cu Bayern Munchen si un titlu de campion in La Liga, adjudecat in 2017.