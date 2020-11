EXPLOZIE IN GALAXIE! Real, BATUTA acasa de Alaves! Zidane i-a avut DEGEABA in teren pe Hazard, Kroos, Modric sau Asensio! Courtois, gafa COLOSALA

Real a pierdut a 3-a oara in 10 etape!

Alaves a batut-o chiar la Madrid! Lucas Perez a deschis rapid scorul. Atacantul trecut pe la Arsenal a marcat in minutul 5, din penalty. Desi a avut nume grele in echipa, Real n-a facut nimic in careul advers. Alaves a inscris la fel de repede si in repriza a doua, in minutul 49, prin Joselu, si a facut 2-0. A fost golul lui Courtois, care a pasat gresit si l-a lasat cu poarta goala pe varful lui Alaves.



Courtois tried to copy Ter Stegen & this is what happened ???????????? pic.twitter.com/Hr4gLvzKPU — Madrid Fan (@madrid_peak) November 28, 2020



In minutul 86, Casemiro a marcat pentru 1-2, insa a fost prea tarziu pentru ca Real sa mai poata salva ceva.