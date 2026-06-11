Real Madrid l-a prezentat oficial pe Jose Mourinho în funcția de antrenor principal joi, 11 iunie, cu 40 de minute înainte de startul CM 2026.

Jose Mourinho, oficial la Real Madrid

Mourinho a semnat un acord cu „Los Blancos” pe trei sezoane, valabil până la 30 iunie 2029. „The Special One” își va începe activitatea propriu-zisă pe 13 iulie.

„Consiliul de Administrație al lui Real Madrid, reunit astăzi, joi, 11 iunie, sub conducerea lui Florentino Perez, a decis numirea lui Jose Mourinho în funcția de antrenor al primei echipe pentru următoarele trei sezoane, până la 30 iunie 2029.

Jose Mourinho se va alătura lui Real Madrid pe 13 iulie, zi în care va începe pregătirea de vară”, a transmis Real Madrid, prin intermediul unui comunicat de presă distribuit pe contul de Instagram al clubului.

Jose Mourinho a primit prima sarcină la Real Madrid

Jose Mourinho va trebui să găsească rapid o modalitate în care Real Madrid să funcționeze performant cu Kylian Mbappe și Vinicius Junior pe teren. Publicația spaniolă AS susține că aceasta este prima sarcină a lui Mourinho în calitate de antrenor principal al „Los Blancos”.

Real Madrid a decis să nu se despartă în vară nici de Mbappe, nici de Vinicius. Mai mult decât atât, sursa citată precizează că negocierile dintre conducerea madrilenilor și brazilian pentru prelungirea contractului s-au îmbunătățit. „Los Blancos” speră să rezolve problema angajamentului lui Vinicius chiar înainte de Cupa Mondială.

„Pentru că posibilitatea ca oricare dintre ei (n.r.- Mbappe și Vinicius) să plece de la Real Madrid nu este nici pe departe luată în considerare în acest moment. Vini și Mbappe trebuie să fie pietrele de temelie ale următorului proiect, iar noul antrenor, care va fi în cele din urmă Mourinho, este conștient de acest lucru.

Mbappe a încheiat al doilea an din contractul său de cinci ani cu Real Madrid, din nou fără titluri, dar cu convingerea că este jucătorul potrivit pentru a conduce o echipă madrilenă care aspiră să câștige totul. Iar Vinicius este la doar un an distanță de sfârșitul contractului său, dar discuțiile dintre club și jucător s-au îmbunătățit în timp. Real Madrid este optimistă că se va ajunge la un acord înainte de Cupa Mondială, chiar dacă acesta nu este anunțat oficial, ci mai degrabă convenit de ambele părți.

Așadar, Mourinho știe deja că prima sa sarcină este să facă o echipă Real Madrid cu Mbappe și Vinicius să funcționeze și să fie competitivă. Nu doar în Europa, unde echipa a jucat bine și a fost foarte aproape de a ajunge în semifinale, ci mai ales în La Liga, unde a terminat clar în spatele Barcelonei atât sezonul trecut, cât și în acesta”, a notat AS.

„The Special One” i-a mai pregătit pe „Los Blancos” între 01.07.2010 și 30.06.2013. În plină perioadă de glorie a Barcelonei lui Lionel Messi, Mourinho și-a trecut în palmares La Liga (2011-2012), Cupa Regelui (2010-2011) și Supercupa Spaniei (2012-2013).