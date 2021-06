Kroos da din casa :): ce a vorbit cu Cristiano Ronaldo dupa thrillerul Germania - Portugalia

Germanul a fost "vecin" cu portughezul pe vremea in care jucau amandoi pentru Real Madrid

Meciul dintre Germania si Portugalia a adus fata in fata doi prieteni vechi: madrilenul Kroos si juventinul Ronaldo. Cei doi au o relatie foarte buna de pe vremea in care jucau ambii la Real.

"Am jucat 4 sezoane alaturi de Cristiano si nu exagerez cand spun ca am avut cele mai mari realizari in cariera de club datorita lui. Am avut vestiarele unul langa altul in acea perioada, asa ca m-am bucurat sa il vad", a spus Kroos pentru podcastul "Einfach bad luppen", pe care il realizeaza impreuna cu fratele sau Felix.

Cei doi au vorbit si dupa ce Germania a invins Portugalia la Euro: "I-am urat noroc, sper sa se califice in optimi, la fel ca noi. De asemenea, l-am intrebat cum s-a acomodat in Italia, pentru ca sta deja de 3 ani acolo, iar la vestiare am schimbat tricourile", a completat mijlocasul german.