Surpriza uriasa la nationala Germaniei! Toni Kroos se gandeste la retragere! Cand ar vrea jucatorul sa renunte la cariera internationala

Mijlocasul lui Real Madrid a fost unul dintre cei mai buni mijlocasi din lume in ultimii 5 ani.

Parte integranta in nationala panzerelor si a unui Real Madrid care a castigat 4 trofee de Champions League in 5 ani, Kroos intentioneaza sa se retraga din nationala Germaniei dupa Campionatul European din vara, anunta Bild. Mijlocasul de 31 de ani acuza problemele cu accidentarile tot mai dese din ultimul timp si nu vrea sa riste una foarte grava care sa-i incheie cariera prematur.

Kroos a fost in lotul convocat de Low, insa nu a mai apucat sa joace cu Islanda si cu Romania pentru ca s-a accidentat pe 23 martie si a trebuit sa paraseasca cantonamentul. Toni Kroos a debutat la nationala Germaniei in 2010 si a strans 101 selectii si 17 goluri. In cariera sa la nationala, Kroos a evoluat la trei Cupe Mondiale si la doua Europene.

In acest sezon, Kroos a bifat 35 de partide pentru madrileni, in care a reusit sa marcheze de doua ori si sa ofere 9 pase de gol. Precizia paselor si capacitatea de efort raman principalele calitati pe care mijlocasul le are, iar eventuala sa retragere ar fi o mare pierdere pentru nationala Germaniei.