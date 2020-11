Atac DEZLANTUIT al lui Toni Kroos impotriva FIFA si UEFA! Ce a putut sa declare mijlocasul Realului: "Suntem niste marionete!" 

European Super League ar putea fi o noua competitie continentala ce ar putea fi creata.

Mijlocasul Realului este impotriva unei competitii de tipul "European Super League", iar germanul a atacat FIFA si UEFA pentru faptul ca au incarcat programul jucatorilor cu competitii care nu-si aveau rostul.

Kroos este de parere ca cele doua organizatii urmaresc doar sa obtina maximul din punct de vedere financiar, dand exemplu Nations League, competitie ce e menita sa inlocuiasca meciurile amicale. De curand, Federatia Spaniola a decis sa mareasca numarul de partide si locatia Supercupei in Arabia.

"Din pacate noi nu putem sa decidem aceste lucruri. Suntem doar marionete in mainile FIFA si UEFA. Daca ar fi existat o uniune a jucatorilor, noi nu am fi jucat acest Nations League sau Supercupa Spaniei in Arabia Saudita.

Aceste competitii sunt menite sa absoarba maximul posibil din punct de vedere financiar, in timp ce jucatorii sunt storsi la maxim din punct de vedere psihic si fizic", a declarat Toni Kroos pentru podcastul lui Einfach mal Luppen.

Germania va disputa marti un amical contra nationalei Cehiei, iar Toni Kroos ar putea fi menajat pentru partidele decisive contra Ucrainei si Spaniei din UEFA Nations League.