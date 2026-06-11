După ce s-a terminat stagiunea 2025/26, pe care au încheiat-o pe locul 5 cu 60 de puncte, ”cormoranii” s-au descotorosit de serviciile lui Arne Slot după două sezoane. În locul olandezului a fost adus Andoni Iraola, care a bifat un sezon interesant cu Bournemouth.
Liverpool se pregătește să dea lovitura pe piața transferurilor cu o mutare care poate depăși 80.000.000 de €
Potrivit Fichajes.com, Liverpool a pus ochii pe Warren Zaire-Emery, dublul câștigător Champions League cu Paris Saint-Germain. El este cotat la 80 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
Sursa a evidențiat că Liverpool e pregătită să pompeze o ofertă de până la 80 de milioane de euro, ca ”PSG să intre la masa negocierilor”, chiar dacă parizienii nu ar vrea să se despartă de fotbalist.
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Francezul este un jucător crescut de PSG. În 2022 a făcut pasul la prima echipă, iar de atunci a consemnat 183 de apariții în toate competițiile, a înscris 11 goluri și a oferit 14 pase decisive.
Liverpool are un nou antrenor: Andoni Iraola
Andoni Iraola vine după un sezon excelent la Bournemouth, cu care a terminat pe locul 8 în clasamentul din Premier League. În 38 de etape, gruparea de pe ”Vitality” a bifat 13 victorii, 18 remize și șapte eșecuri, mai puține decât Liverpool, care a consemnat 12 înfrângeri.
După ce a fost prezentat oficial la Liverpool, Andoni Iraola a oferit și un interviu pentru clubul de pe Anfield în care a evidențiat că abia așteaptă să înceapă munca la fosta campioană a Angliei.
”Sunt foarte, foarte entuziasmat! Liverpool e un club mare, un club gigant, unul dintre cele mai bune din lume. Am știut mereu că e un club special, iar acum sunt aici.
Nu-ți trebuie multe lucruri ca să fii atras de Liverpool. Liverpool e Liverpool. Atmosfera, suporterii, clubul, jucătorii, șansa mea de a antrena jucători de top, șansa de a câștiga titluri.
Cred că nu poate nimic să fie mai atractiv decât asta. E greu de găsit, foarte entuziasmat sunt să încep treaba aici”, a spus Andoni Iraola, potrivit liverpoolfc.com.