După ce s-a terminat stagiunea 2025/26, pe care au încheiat-o pe locul 5 cu 60 de puncte, ”cormoranii” s-au descotorosit de serviciile lui Arne Slot după două sezoane. În locul olandezului a fost adus Andoni Iraola, care a bifat un sezon interesant cu Bournemouth.

Liverpool se pregătește să dea lovitura pe piața transferurilor cu o mutare care poate depăși 80.000.000 de €

Potrivit Fichajes.com, Liverpool a pus ochii pe Warren Zaire-Emery, dublul câștigător Champions League cu Paris Saint-Germain. El este cotat la 80 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Sursa a evidențiat că Liverpool e pregătită să pompeze o ofertă de până la 80 de milioane de euro, ca ”PSG să intre la masa negocierilor”, chiar dacă parizienii nu ar vrea să se despartă de fotbalist.

Liverpool ar fi gata să-i ofere lui Zaire-Emery un proiect ambițios în care se va bucura de un rol de titular incontestabil

Francezul este un jucător crescut de PSG. În 2022 a făcut pasul la prima echipă, iar de atunci a consemnat 183 de apariții în toate competițiile, a înscris 11 goluri și a oferit 14 pase decisive.

Liverpool are un nou antrenor: Andoni Iraola

Andoni Iraola vine după un sezon excelent la Bournemouth, cu care a terminat pe locul 8 în clasamentul din Premier League. În 38 de etape, gruparea de pe ”Vitality” a bifat 13 victorii, 18 remize și șapte eșecuri, mai puține decât Liverpool, care a consemnat 12 înfrângeri.

După ce a fost prezentat oficial la Liverpool, Andoni Iraola a oferit și un interviu pentru clubul de pe Anfield în care a evidențiat că abia așteaptă să înceapă munca la fosta campioană a Angliei.

”Sunt foarte, foarte entuziasmat! Liverpool e un club mare, un club gigant, unul dintre cele mai bune din lume. Am știut mereu că e un club special, iar acum sunt aici.

Nu-ți trebuie multe lucruri ca să fii atras de Liverpool. Liverpool e Liverpool. Atmosfera, suporterii, clubul, jucătorii, șansa mea de a antrena jucători de top, șansa de a câștiga titluri.

Cred că nu poate nimic să fie mai atractiv decât asta. E greu de găsit, foarte entuziasmat sunt să încep treaba aici”, a spus Andoni Iraola, potrivit liverpoolfc.com.