Gică Hagi s-a simțit la București ca la Istanbul! Turcii l-au sufocat din dragoste. Fanii lui Galatasaray nu l-au uitat nici pe Mircea Lucescu, fostul selecționer al României care s-a stins din viață pe 7 aprilie.

Au fost de neuitat

Hagi a fost invitatul special la petrecerea dată de fanii lui Galatasaray din România. 300 de persoane au sărbătorit la București ultimul titlu cucerit de Galatasaray. N-a lipsit ambasadorul Turciei în România.

”A fost frumos. Important este că am făcut performanță acolo și normal că au rămas amintiri frumoase”, a spus Gică Hagi.

Fostul internațional român, Ciprian Marica, și antrenorul lui PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, au fost prezenți și ei. Turcii l-au omagiat și pe Mircea Lucescu.

”Aceasta e povestea unui român care și-a câștigat un loc în inima a milioane de suporteri”, a spus Răzvan Lucescu.

”Vrem să mulțumim mult Turciei, poporului turc pentru iubirea imensă pe care au avut-o pentru tatăl meu”, a mai spus el.

Imaginile cu Mircea Lucescu, campion cu Galatasaray, l-au emoționat pe Răzvan.

”Turcii l-au respectat enorm și l-au iubit enorm, dar și el a dat foarte mult din punctul de vedere al sentimentelor”, a mai spus fiul lui Mircea Lucescu.