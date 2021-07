Toni Kroos s-a retras din nationala Germaniei! Anunt de ultima ora dupa eliminarea de la Euro

Germania a iesit din optimi la Euro. Anglia a eliminat-o dupa 2-0 pe Wembley.

Nemtii nu se despart doar de selectionerul Low dupa Euro. Si unul dintre cei mai importanti jucatori a hotarat sa nu mai joace pentru nationala. Toni Kroos a publicat un mesaj pe net prin care ii anunta pe fanii nemti de planul sau. Mijlocasul i-a multumit lui Low pentru increderea pe care i-a acordat-o si i-a urat succes viitorului selectioner, Hansi Flick. Kroos are de gand sa se concentreze pe obiectivele de la Real si sa dedice mai mult timp vietii de familie.

Kroos, 31 de ani, a jucat 11 ani la nationala Germaniei, pentru care a strans 106 meciuri si 17 goluri.

Retragerea lui Kroos a fost anuntata in premeira de BILD chiar dupa infrangerea cu Anglia de pe Wembley.

"Am vorbit cu Hansi Flick, totul e clar. Am vrut sa isi faca planurile fara mine. Am discutat inaintea turneului final si mi-a spus ca ar fi vrut sa lucreze cu mine", a dezvaluit Kroos intr-un dialog cu BILD. "Decizia n-a fost luata la cald, nu a fost sub impulsul unei emotii de moment. Ma gandeam de mult timp la asta, m-as fi retras indiferent cum s-ar fi terminat Euro pentru Germania", a completat vedeta lui Real Madrid.