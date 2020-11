Schimb de replici DUR in lumea fotbalului! Kroos l-a criticat pe Aubameyang, iar fotbalistul lui Arsenal i-a raspuns: "Ii doresc asta!"

Toni Kroos a vorbit pentru podcastul lui Einfach mal Luppen despre mai multe lucruri din lumea fotbalului.

Mijlocasul Realului a criticat modul in care celebreaza golurile fotbalistii in ziua de azi, dandu-l exemplu pe fotbalistul de la Arsenal, Pierre-Emeric Aubameyang. Germanul a spus ca reactiile atacantului nu-l fac un model in fata copiilor, vazand aceste iesiri ca fiind unele prostesti.

"Vad acest lucru foarte prostesc. Chiar mai rau avand in vedere ca sunt obiecte ascunse in jambiere. Aubameyang a celebrat odata scotandu-si o masca de acolo. Asta a fost prea mult pentru mine. Nu cred ca este un bun model, e fara sens ce a facut", a declarat Toni Kroos.

La auzul declaratiei, Aubameyang a postat pe contul sau de Twitter o fotografie in care un scolar i-a dedicat un desen, in care atacantul era surprins in ipostaza de erou. De asemenea, atacantul i-a transmis lui Kroos ca reactiile de dupa gol ii sunt dedicate fiului sau. "Acest Toni Kroos are copii? Eu am facut asta pentru fiul meu si as mai repeta acest lucru. Iti doresc sa ai copii si sa-i faci fericiti ca pe acest junior. Si nu uita #mascapusa #staiinsiguranta", a scris Aubameyang pe Twitter.