Flavius Stoican, cel care l-a înlocuit în partea a doua a campionatului pe Ianis Zicu la cârma ”marinarilor”, a plecat de la Farul Constanța imediat după ce și-a asigurat victoria în barajul cu Chindia Târgoviște.

În locul său a fost numit Ioan Ovidiu Sabău, care antrenase ultima dată în Superliga la ”U” Cluj, în octombrie 2025. La echipa ”șepcilor roșii”, sabău a bifat în al doilea mandat (august 2023 - octombrie 2025) 95 de partide și o medie de 1.47 puncte pe meci.

Cum l-a descris Marica pe Ioan Ovidiu Sabău după numirea la Farul: ”Așa este ca antrenor”

Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul Constanța, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ioan Ovidiu Sabău, după ce antrenorul s-a înțeles să-i preia pe ”marinari” pentru următoarea stagiune. Marica a evidențiat că Sabău este denotă profesionalism în orice face.

”Este un tip de o seriozitate maximă, profesionist, constructor! Așa cum a fost ca jucător, așa este și ca antrenor”, a spus Ciprian Marica pentru Pro TV și Sport.ro.

Ce obiectiv are Sabău la Farul

Tot Marica a spus recent că Ioan Ovidiu Sabău vine la Farul ca să salveze clubul patronat acum de Gică Popescu, după ce Hagi i-a cedat în urmă cu câteva luni acțiunile ca să poată semna cu Federația Română de Fotbal.

„Cred că este ceea ce ne trebuie și sunt foarte bucuros că Neluțu Sabău vine să salveze Farul. Am construit la Constanța o echipă, acum trebuie să o reconstruim și sper ca Neluțu Sabău să aibă această capacitate”, a declarat Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.