Luca Racoviță accelerează spre Europa: cel mai tânăr pilot junior din România cu licență FIA ia startul la Delta Rally Zagreb

În acest weekend, tânărul pilot român va lua startul la 52. Delta Rally Zagreb, etapă din FIA European Rally Trophy, alături de experimentatul copilot Sebastian Barbu.

Participarea în Croația reprezintă un nou moment important în evoluția lui Luca Racoviță, devenit cel mai tânăr pilot junior din România care a obținut licența FIA necesară pentru a concura în FIA European Rally Trophy. Pentru tânărul sportiv, prezența la startul unei competiții europene nu este un obiectiv în sine, ci încă o etapă într-un proces de dezvoltare construit cu răbdare, seriozitate și perseverență.

Într-o perioadă în care mulți sportivi caută rezultate rapide, parcursul lui Luca s-a dezvoltat organic, prin acumulare constantă de experiență și kilometri de concurs. Fiecare competiție, fiecare probă specială și fiecare kilometru parcurs au contribuit la formarea unui pilot care demonstrează de la o etapă la alta maturitate și progres.

Rezultatele sale confirmă această evoluție. Luca Racoviță este vicecampion absolut la Slalom Paralel, performanță care a atras atenția asupra potențialului său încă de la începutul carierei. De atunci, progresul a continuat într-un ritm constant, iar experiența acumulată în competițiile interne și internaționale începe să se reflecte tot mai clar în ritmul și consistența sa la volan.

Alături de Sebastian Barbu, unul dintre cei mai apreciați piloți și copiloți ai motorsportului românesc, Luca va avea ocazia să își măsoare forțele cu echipaje din întreaga Europă pe probele tehnice și rapide ale Delta Rally Zagreb, una dintre competițiile de tradiție din regiune.

„Participarea la Delta Rally Zagreb este încă un pas în procesul nostru de dezvoltare. Obiectivul principal este să acumulăm experiență și să învățăm cât mai mult din fiecare kilometru parcurs. Simt că evoluez de la o competiție la alta, iar acest lucru îmi dă încredere pentru ceea ce urmează”, spune Luca Racoviță înaintea startului din Croația.