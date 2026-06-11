Luca Racoviță accelerează spre Europa: cel mai tânăr pilot junior din România cu licență FIA ia startul la Delta Rally Zagreb

Luca Racoviță accelerează spre Europa: cel mai tânăr pilot junior din România cu licență FIA ia startul la Delta Rally Zagreb Stiri
Alexandru Hațieganu
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La doar câțiva ani după primele sale apariții în motorsport, Luca Racoviță continuă să își construiască pas cu pas drumul către competițiile internaționale.

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Luca Racoviță

În acest weekend, tânărul pilot român va lua startul la 52. Delta Rally Zagreb, etapă din FIA European Rally Trophy, alături de experimentatul copilot Sebastian Barbu.

Participarea în Croația reprezintă un nou moment important în evoluția lui Luca Racoviță, devenit cel mai tânăr pilot junior din România care a obținut licența FIA necesară pentru a concura în FIA European Rally Trophy. Pentru tânărul sportiv, prezența la startul unei competiții europene nu este un obiectiv în sine, ci încă o etapă într-un proces de dezvoltare construit cu răbdare, seriozitate și perseverență.

Într-o perioadă în care mulți sportivi caută rezultate rapide, parcursul lui Luca s-a dezvoltat organic, prin acumulare constantă de experiență și kilometri de concurs. Fiecare competiție, fiecare probă specială și fiecare kilometru parcurs au contribuit la formarea unui pilot care demonstrează de la o etapă la alta maturitate și progres.

Rezultatele sale confirmă această evoluție. Luca Racoviță este vicecampion absolut la Slalom Paralel, performanță care a atras atenția asupra potențialului său încă de la începutul carierei. De atunci, progresul a continuat într-un ritm constant, iar experiența acumulată în competițiile interne și internaționale începe să se reflecte tot mai clar în ritmul și consistența sa la volan.

Alături de Sebastian Barbu, unul dintre cei mai apreciați piloți și copiloți ai motorsportului românesc, Luca va avea ocazia să își măsoare forțele cu echipaje din întreaga Europă pe probele tehnice și rapide ale Delta Rally Zagreb, una dintre competițiile de tradiție din regiune.

Participarea la Delta Rally Zagreb este încă un pas în procesul nostru de dezvoltare. Obiectivul principal este să acumulăm experiență și să învățăm cât mai mult din fiecare kilometru parcurs. Simt că evoluez de la o competiție la alta, iar acest lucru îmi dă încredere pentru ceea ce urmează”, spune Luca Racoviță înaintea startului din Croația.

Privind spre viitor, planurile sunt deja conturate. Sezonul 2026 este dedicat consolidării experienței internaționale și creșterii nivelului de performanță, în timp ce obiectivul major îl reprezintă participarea la un calendar european complet în 2027.

Construim totul etapizat. Nu căutăm scurtături și nu urmărim rezultate spectaculoase peste noapte. Ne dorim să creștem sănătos, să acumulăm experiență și să fim pregătiți pentru un program european complet. Credem că aceasta este calea corectă pentru dezvoltarea unui pilot pe termen lung”, explică echipa.

Cu talent, disciplină și o abordare matură a performanței, Luca Racoviță reprezintă una dintre cele mai interesante prezențe ale noii generații din motorsportul românesc. Participarea la Delta Rally Zagreb confirmă faptul că drumul către marile competiții europene este deja început, iar fiecare kilometru parcurs îl apropie de obiectivul său de a reprezenta România la cel mai înalt nivel al rally-ului continental.

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