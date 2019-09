SOC in Germania! Bayern nu isi mai lasa jucatorii la nationala! Ter Stegen a provocat un scandal imens

Din articol Ter Stegen a cerut sa fie titular in nationala Germaniei

Bayern Munchen a decis sa nu-si mai lase jucatorii la nationala Germaniei din cauza lui Ter Stegen.

Portarul Barcelonei, Marc-Andre ter Stegen, a aruncat in aer nationala Germaniei cu o declaratie. Acesta a cerut sa fie titular, desi Manuel Neuer este recuperat dupa accidentare si a revenit deja in poarta la meciurile din preliminariile EURO.

Comentariile facute de vedeta Barcelonei nu i-au picat bine presedintelui Uli Hoeness, cel care a anuntat ca nu ii va mai lasa pe jucatorii lui Bayern la nationala daca Neuer nu va fi titular. E marturisirea facuta de Hoeness la tribuna oficiala la meciul de Champions League de la Belgrad, potrivit Bild. El a mai spus ca nu se teme de eventuale repercursiuni si crede ca Joachim Low nu va ceda la declaratiile lui Ter Stegen. Regulile FIFA sunt insa clare. Un club nu poate opri jucatorii sa nu mearga la nationala, ceea ce inseamna ca Bayern poate fi sanctionata daca se va ajunge la o asemenea decizie.

Neuer l-a inlocuit pe Ter Stegen in poarta la meciurile cu Olanda si Irlanda de Nord, motiv de nemultumire pentru portarul Barcei. "Mi-e greu sa gasesc o explicatie pentru faptul ca nu am jucat, am dat tot ce am avut mai bun la fiecare meci pentru ca sa-i fac decizia selectionerului dificila. Vreau sa fiu prima optiune de portar de la nationala, dar ultima convocare a fost o lovitura dificila pentru mine", s-a plans Ter Stegen, potrivit Marca.