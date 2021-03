Ar fi fost bomba fotbalului mondial! Zlatan, dorit de Bayern Munchen! Presedintele bavarezilor a facut anuntul: "Are cerintele unui zeu"

Unul dintre cei mai buni atacanti din istoria fotbalului, Zlatan Ibrahimovic, a fost aproape sa socheze lumea fotbalului.

Trecut prin toate campionatele mari in afara de Bundesliga, Zlatan putea sa evolueze si acolo, dupa cum anunta presedintele lui Bayern, Uli Hoeness. Acesta vorbeste despre interesul pe care bavarezii l-au avut pentru atacant in urma cu ceva timp, insa negocierile nu au fost foarte avansate, deoarece pretentiile atacantului suedez erau de-a dreptul colosale, in opinia lui Hoeness.

Vorbind in calitate de expert al celor de la RTL, in timpul victoriei Germaniei cu 3-0, in fata Islandei, din meciurile de calificare pentru CM din Qatar 2022, Hoeness a spus: "Zlatan este un jucator grozav, dar cerintele sale financiare erau, de asemenea, cele ale unui zeu. Am fost interesati o singura data, dar nici macar nu am ajuns pana la felul principal."

Zlatan Ibrahimovic a evoluat de-a lungul carierei sale ilustre pentru cluburi ca Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, ​​AC Milan, PSG, Manchester United si LA Galaxy cu care a reusit sa castige campionatul in Suedia, Olanda, Italia, Spania si Franta. Chiar si acum, la 39 de ani, veteranul suedez se dovedeste a fi unul dintre cei mai importanti atacanti ai Europei, cu 17 goluri in 23 de aparitii, in toate competitiile, pentru cei de la AC Milan.