Judecatorii din Paraguay i-au refuzat lui Ronaldinho eliberarea pe cautiune. El ramane dupa gratii, desi oferise 1.5 milioane de euro

Starul Brazilian este acuzat ca a incercat sa intre in tara cu acte false.

Fostul jucator de la FC Barcelona, AC Milan si PSG se afla in custodia autoritatilor din Paraguay, impreuna cu fratele sau, Roberto Assis, dupa ce a fost retinut in urma cu o saptamana pentru ca vrut sa intre in tara cu un pasaport fals. Desi avocatii lui au inaintat cererea de a fi eliberat contra unei cautiuni de 1.5 milioane de euro, pentru a se asigura ca fratii vor fi mutati in arest la domiciliul pentru perioada de pana la inceputul procesului, judecatorul Gustavo Amarilla a considerat ca suma e prea mica tinand cont de averea fostului fotbalist brazilian.

Aceasta a fost a doua oferta depusa de echipa sa legala, dupa ce zilele trecute oferisera 800.000 de euro pentru eliberarea sa pe cautiune, intr-un caz in care risca pana la 5 ani de inchisoare. Daca ajung la o intelegere, Ronaldinho si fratele lui vor fi cazati intr-un apartament din Asuncion, sub paza politiei locale, pentru ca autoritatile se tem ca el ar putea parasi tara pe ascuns, cu un avion privat. Brazilianul este vedeta in inchisoare, el dand autografe altor detinuti si castigand un turneu de mini-fotbal, care a avut ca premiu un purcelus de 16 kg.

