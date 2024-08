Gruparea Burnley, care evoluează în a doua ligă engleză, l-a transferat pe Joao Mendes până în 2026. Jucătorul brazilian în vârstă de 19 ani este fiul lui Ronaldinho.

Brazilianul a semnat până în 2026 cu clubul, care tocmai a retrogradat din Premier League.

Liber la finalul aventurii sale la Barcelona, João Mendes s-a antrenat singur în ultimele săptămâni.

João Mendes a ajuns la Barcelona în martie 2023, unde tatăl său a jucat între 2003 şi 2008, dar nu a reuşit să obţină un contract profesionist.

Sezonul trecut, João Mendes a evoluat în echipa U19 a Barça. Fiul lui Ronaldinho a jucat doar nouă meciuri, fără să înscrie sau să ofere vreun assist.

News.ro.

