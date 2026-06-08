Drăghici pleacă de la Steaua după cinci ani

Nou-promovata în Liga 2 și-a asigurat semnătura lui Stephan Drăghici (28 de ani), care se desparte de Steaua București, după cinci sezoane. ”Am venit cu gânduri frumoase, vreau să ajut echipa să își atingă toate obiectivele propuse în sezonul următor și sperăm să-i facem fericiți pe suporteri. Știu că sunt fani minunați. Din ce am vorbit cu conducerea, am înțeles că e un proiect frumos și că se vor lucruri mari. Dintre colegi îl știu mai bine din postura de adversar pe Călin Toma. L-am întâlnit de asemenea ca antrenor la adversari pe Dan Alexa. Abia aștept să joc la Timișoara!”, a declarat Drăghici pentru site-ul bănățenilor.

Acesta este născut la Roșiorii de Vede, s-a format la Școala de Fotbal "Răzvan Raț" și Ardealul Cluj. A mai fost sub contract cu CSU Craiova (2016, 2017, 2018), CSM Râmnicu Vâlcea (2016 / împrumutat), Academica Clinceni (2017 / împrumutat), Juventus București (2018 / împrumutat), Sepsi OSK (2018-2019 / împrumutat), CFC Argeș Pitești (2020-2021 / împrumutat) și CSA Steaua (2021-2026). Poate evolua ca fundaș, mijlocaș și extremă pe banda dreaptă și este cotat la 175.000 de euro.

Cu formația din subordinea MApN a reușit patru calificări în play-off (2021-2022, 2022-2023, 2024-2025, 2025-2026) și două promovări sportive (2022-2023, locul 2 / 2024-2025, locul 2), dar nu a putut urca în prima divizie din cauza că Steaua nu a reușit să schimbe forma de organizare juridică (club de drept public).

Artean și Chițu au semnat și ei cu formația bănățeană

În această perioadă de mercato, ACS Știința Poli Timișoara i-a mai transferat pe Andrei Artean (32 ani / mijlocaș central / FC Universitatea Cluj), Aurelian Chițu (35 ani / atacant / FC Hermannstadt), Mihai Dolghi (23 ani /mijlocaș central / ACSM Reșița) și Mihai Bonț (19 ani / Sănătatea Cluj / mijlocaș ofensiv).

Bănățenii s-au despărțit deocamdată de Robert Burlacu-Luca (CSM Reșița), Raul Haiduc (ASA Tg. Mureș), Tudor Cociș (CFR Cluj), Patrick Jorz (Galaxy Timișoara) și Raul Ailenei (Ripensia), toți jucători care fuseseră împrumutați în sezonul trecut, dar și de Raul Clemeniuc și Godberg Cooper (contract încheiat). Alți jucători cu experiență din lotul echipei sunt Romario Benzar, Cornel Ene, Călin Toma, Alin Țegle, Damian Isac și Vlad Morar.

Foto - Gabriel Chirea