BOMBA URIASA in lumea fotbalului! Ronaldinho a fost ARESTAT dupa ce a fost prins cu un PASAPORT FALS! Ce se intampla cu brazilianul

Ministerul de Interne din Paraguay a informat in cursul zilei de miercuri ca brazilianul Ronaldinho a fost arestat de catre politie, dupa o perchezitie realizata in hotelul in care era cazat impreuna cu fratele sau, Roberto.

Conform GOAL, din informatiile existente pana acum, brazilianul ajunsese dimineata in Asuncion si a fost intampinat ca un idol de catre fanii fotbalului. O masina l-a insotit in mai multe locuri, chiar si la conferinte de presa, insa nimeni nu banuia ce avea sa se intample cu cateva ore mai tarziu.

"Domnul Ronaldinho are pasaport fals si asta este un delict. De aceea a fost ordonata detinerea sa", a declarat Euclides Acevedo, Minstrul Internelor.

Mai multe detalii vor fi dezvaluite in urma unei conferinte de presa sustinuta de Ministerul Public din Paraguay.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.

His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. [@Santula] pic.twitter.com/qOVEi7xPmi