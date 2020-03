Free Ronaldinho! :) Brazilianul nu va fi condamnat pentru posesie de documente false si urmeaza sa fie eliberat

Ronaldinho a fost prins cu un pasaport fals.

Aflat la Asuncion pentru prezentarea unei carti despre viata lui, legenda braziliana a fost retinuta la hotelul unde era cazat pentru ca autoritatile paraguayene au observat ca acesta detine un pasaport fals. Datele din document erau corecte, insa tara care a emis pasaportul era Paraguay, si nu Brazilia.

Procurorii au declarat ca Ronaldinho si fratele sau, care de asemenea avea documente false, nu vor fi condamnati la inchisoare, pentru ca si-au recunoscut vina si au fost de acord sa primeasca o alta pedeapsa. Totusi, Ronaldinho a afirmat ca a comis aceasta ilegalitate in mod involuntar, informeaza ABC.

Cei doi ar fi plecat cu pasapoarte braziliene din Sao Paolo, iar la sosirea in Asuncion au primit pasapoarte paraguayene drept cadou, imediat ce au coborat din avion. In raportul procurorilor se arata ca fratii nu au putut declarata de ce au prezentat documentele false la intrarea in tara.

Cel mai probabil, Ronaldinho va primi o amenda pe care va trebui s-o plateasca catre o organizatie locala.

