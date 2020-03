"Ronaldinho este fraier!" Avocatul brazilianului explica situatia in care se afla acesta! Cum a ajuns sa aiba pasaport FALS

Ronaldinho si fratele sau, Roberto, au fost inchisi dupa politia din Paraguay a descoperit ca aveau asupra lor pasapoarte false.

Legenda braziliana ar putea petrece 6 luni in inchisoare pentru ca a fost prins cu pasaport fals. Avocatul acestuia a explicat situatia in care se afla, motivand ca a fost pacalit in momentul in care a primit actele.



"Justitia nu a inteles ca Ronaldinho nu stia ca ar comite un delict deoarece nu a inteles ca i-au dat pasapoarte false, este un fraier", a declarat Adolfo Marin, avocatul brazilianului pentru cotidianul Folha de Sao Paulo.

Tweet Ronaldinho Citeste si: