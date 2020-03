Modul incredibil in care femeia care i-a acordat pasaportul fals lui Ronaldinho s-a dat de gol! Ce au gasit politistii in casa acesteia! FOTO

Politistii au ramas ingroziti cand au patruns in casa femeii care l-a bagat pe Ronaldinho la inchisoare.

Fostul mare fotbalist, Ronaldinho (39 de ani) se afla in arest in Paraguay din cauza faptului ca a folosit un pasaport fals, iar femeia este foarte aproape de a ajunge si ea la inchisoare.

Politia din Paraguay a patruns in casa Daliei Lopez, femeia de afaceri care a disparut in momentul in care Ronaldinho a fost retinut. La subsolul casei in care locuieste femeia, autoritatile au descoperit zeci de mingi de fotbal cu chipul lui Ronaldinho. Mai mult de atat, chipul care se afla pe acele mingi, era identic cu chipul de pe pasaportul fals pe care i l-a dat fostului mare fotbalist.

Imaginile au devenit imediat virale, iar acest lucru confirma complicitatea femeii, care a fost data in urmarire generala.

