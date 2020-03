Prima imagine cu Ronaldinho in arestul politiei din Paraguay! Nu o sa iti vina sa crezi cum arata! Cat ar putea sa stea dupa gratii fosta legenda a Barcelonei

Ronaldinho se afla in arestul politiei din Paraguay.

Fosta legenda a Braziliei si a Barcelonei, Ronaldinho se afla in arestul politiei din Paraguay alaturi de fratele sau, Roberto, dupa ce a fost prinsi ca aveau pasapoarte false asupra lor. Jurnalistul paraguayan, Hernan Rodriguez, a postat o fotografie in mediul online cu Ronaldinho in arestul politiei. Ronaldinho impreuna cu fratele sau au fost transferati sambata intr-o inchisare din Asuncion, unde isi vor astepta sentinta. Judecatorul a explicat ca durata maxima a unui astfel de proces poate ajunge si la 6 luni. In prima instanta a fost respinsa cererea de arest la domiciliu pentru cei doi, intrucat nu a fost prezentata documentatia necesara pentru locuintele unde ar fi urmat sa mearga cei doi.

MUY FUERTE | Así se encuentra Ronaldinho Gaúcho en la Agrupación Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa ???????????? pic.twitter.com/SXEwv1VHIF — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020

Tweet Ronaldinho Citeste si: