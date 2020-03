Ronaldinho a fost ARESTAT din nou! Brazilianul are probleme serioase in Paraguay dupa ce a fost prins cu pasaport fals! Imagini din momentul arestului

Procurorii spun ca cei doi au primit documentele false in momentul in care au aterizat in Asuncion, miercuri. Cei doi au fost interogati, iar hotelul in care au fost cazati a fost perchezitionat de politie. Ronaldinho si fratele sau au negat infractiunea, sustinand ca au crezut ca pasapoartele au fost primite ca un cadou.

In luna iulie 2019, jucatorului i-au fost confiscate cele doua pasapoarte, cel de Brazilia si cel de Spania, din cauza ca nu platise taxele si nici amenzile pentru constructia ilegala a unei cladiri in rezervatia naturala a Braziliei.

Legenda braziliana a calatorit in Paraguay pentru a-si promova carte si o campanie a copiilor mai putin privilegiati.

Ronaldinho si fratele sau au fost arestati, in mod neasteptat, la doar cateva ore dupa ce se anuntase ca urmeaza sa paraseasca Paraguayul. Procurorul care investigheaza cazul, Federico Delfino, sustine ca cei doi au fost pacaliti pentru a accepta pasapoartele la sosire si a recomandat celor doi sa coopereze cu politia, pentru a fi eliberati pe cautiune.

Cu toate astea, judecatorul care se ocupa de caz a respins cererea de cautiune, iar pe numele celor doi au fost emise mandate de arestare. Cazul a fost pasat celor de la crima organizata.

