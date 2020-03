FABULOS | Ronaldinho nu s-a putut abtine cand a vazut ce fac ceilalti detinuti! A vorbit cu paznicii inchisorii si l-au lasat imediat sa faca asta! Ce s-a intamplat

Ronaldinho a participat la un meci de fotbal organizat in inchisoare.

Ronaldinho se afla arestat intr-un penitenciar din Paraguay din cauza ca a fost prins cu un pasaport fals si isi ocupa timpul cum poate. Daca zilele trecute a oferit autografe colegilor de celula, ieri a luat parte la meciul de fotbal organizat in penitenciar. Potrivit celor de la globesport, Ronaldinho statea de vorba cu paznicii inchisori, iar cand ceilalti detinuti l-au vazut, l-au incurajat sa se alature si el in competitie. In cele din urma Ronaldinho a facut acest lucru, iar cel care l-a avut in marcaj pe Ronaldinho a fost politicianul Miguel Cuevas, care l-a marcat om la om.

Primera imagen de @10Ronaldinho ???????? disputando el campeonato de Futsal de la Agrupación Especializada, donde se encuentra recluido por ingresar a Paraguay ???????? con pasaportes falsos.#Dinho #Ronaldinho pic.twitter.com/TTJ5gx0zTz — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 13, 2020

