Ultima ora! Ronaldinho risca 5 ani de inchisoare dupa ce a fost prins cu un pasaport fals! Ce spun autoritatile

Brazilianul ar putea avea probleme serioase.

Ronaldinho a fost arestat miercuri in Paraguay dupa ce a fost intrat in tara cu un pasaport fals. A fost facuta o perchezitie in hotelul in care era cazat impreuna cu fratele sau, Roberto.

Cei doi venisera in capitala Paraguayului pentru a participa la un eveniment caritabil. Ambii aveau documente paraguayene contrafacute. Ronaldinho si fratele sau au afirmat ca sunt nevinovati si ca ar fi fost inselati de Wilmondes Sousa Lira, o a treia persoana care se afla alaturi de ei.

Avocatul a spus ca cei 2 pot fi urmariti penal in Paraguay, dar exista si posibilitatea de a fi expulzati. Procurorul Federico Delfino a explicat ca acuzatia adusa e de utilizare a unor documente publice cu continut fals, infractiune ce poate fi pedepsita cu 5 ani de inchisoare.

