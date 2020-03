LOIALITATEA lui Messi nu are LIMITE! Argentinianul este pregatit sa faca gestul SUPREM pentru Ronaldinho! Atacantul Barcelonei ar plati sa il scoata din inchisoare

Ronaldinho se afla in custodia politiei impreuna cu fratele sau, acuzati de frauda, dupa ce au intrat in Paraguay cu pasapoarte false.

Conform Team Talk, Lionel Messi s-a mobilizat imediat, datorita relatiei stranse pe care o are cu fostul jucator al Barcelonei, care l-a ajutat in momentul in care a debutat, si ar fi angajat o echipa de avocati pentru a-l scoate din inchisoare.

Mai mult, capitanul Barcelonei ar fi dispus sa plateasca peste 4 milioane de euro pentru a se asigura ca Ronaldinho va fi eliberat.

