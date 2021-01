Granzii Europei se lupta pentru un jucator de la Lyon. "Micul Zidane" poate deveni noua super vedeta a fotbalului mondial

Fotbalistul ar putea costa 100 de milioane de euro.

Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Arsenal, Juventus, PSG, Napoli si Bayern Munchen se lupta pentru semnatura lui Houssem Aouar (22 ani). Mijlocasul central are origini algeriene si cetatenie franceza, la fel ca Zinedine Zidane, Karim Benzema Riyad Mahrez, Samir Nasri, Faouzi Ghoulam, Nabil Fekir sau Sofiane Feghouli. Capitanul lui Lyon este cotat la 50 de milioane de euro, dar concurenta acerba pentru semnatura sa ar putea sa ii dubleze pretul. "Micul Zidane" s-a format la academia lui Olympique Lyon si a strans deja 152 de meciuri si 27 de goluri pentru club, fiind considerat unul dintrre cei mai tehnici mijlocasi din Ligue 1.

Aouar a debutat la nationala de seniori a Frantei, in octombrie 2020, in meciul amical cu Ucraina, si are in palmares o semifinala de Champions League (2019-2020) si o semifinala de Campionat European U21 (2019). Alti jucatori curtati ai lui clubului condus de Jean-Michel Aulas sunt Memphis Depay (FC Barcelona, Juventus, Inter Milano), Sinaly Diomande (AC Milan), Melvin Bard (Bayern Munchen), Leo Dubois (PSG), Bruno Guimaraes (Atletico Madrid, Arsenal), Rayan Cherki (Real Madrid, Manchester United) si Maxwel Cornet (Liverpool, Leicester).