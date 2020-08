Veste buna pentru CFR Cluj! Cum profita ardelenii de eliminarea lui Lyon din Champions League: ce echipe pot intalni in turul 3 si in playoff

CFR Cluj s-a calificat in turul 2 preliminar al Champions League, dupa ce s-a impus in Malta, scor 2-0 cu cu Floriana.

Pentru echipa lui Dan Petrescu urmeaza acum meciul cu Dinamo Zagreb, duel din turul 2 al preliminariilor Champions League. Pe langa obtinerea calificarii cu Floriana, CFR Cluj a mai primit inca o veste buna miercuri seara. A scapat de un adversar teribil: Ajax.

Lyon a parasit Champions League, fiind invinsa de Bayern, scor 3-0, iar francezii nu vor mai evolua in cupele europene in sezonul urmator (n. r. au terminat pe locul 7 in Ligue 1).

Astfel, Ajax va parasi lista echipelor din playoff (n. r. merge direct un grupe) in acest sezon si nu se va mai putea intalni cu CFR Cluj. Mai mult, duelul din turul 3 va putea fi mai accesibil acum pentru echipa lui Dan Petrescu.

CFR Cluj a scapat in turul 3 de Olympiakos si Slavia Praga, doi adversari extrem de dificili, care vor merge direct in playoff. In turul trei, Dan Petrescu ar putea intalni echipe ca: Ludogorets, Celtic, Young Boys, Steaua Rosie Belgrad sau Qarabag.

In playoff, posibilii adversari sunt Salzburg, Slavia Praga, Olympiakos si Celtic.