N-a reusit sa-l aduca pe Wijnaldum, dar Koeman si-a luat alt olandez! Barcelona s-a inteles cu Lyon pentru Memphis Depay! Cifrele transferului

Ronald Koeman a fost in cautarea unui atacant dupa ce i-a transmis lui Luis Suarez ca nu mai are nevoie de serviciile sale.

El a pus ochii, printre altii, pe Memphis Depay, jucatorul lui Olympique Lyon, care si-a dat zilele trecute acordul pentru un transfer pe Camp Nou.

Acum, potrivit jurnalistilor de la De Telegraaf, Barcelona a ajuns la un acord cu oficialii francezilor, iar "Depay va fi noul partener al lui Lionel Messi in ofensiva catalanilor".

Barcelona va plati aproximativ 30 de milioane de euro pentru olandezul in varsta de 26 de ani, pe care antrenorul de pe Camp Nou il cunoaste de la echipa nationala.

Fotbalistul va fi prezentat oficial la Barcelona in aceasta saptamana si ar putea intra pe teren in primul meci din noul sezon de La Liga. Catalanii vor juca in weekend contra celor de la Villareal.

Memphis Depay este jucatorul lui Olympique Lyon din 2017, adunand 140 de aparitii si reusind 57 de goluri si 43 de assist-uri. De-a lungul carierei, el a mai evoluat pentru PSV Eindhoven si Manchester United.