Mirel Radoi crede in sansa lui Tatarusanu: "A facut o alegere buna. Italia i se potriveste mai bine!" Francezii de la Lyon l-au dezamagit: "I-au promis asta!"

Mirel Radoi il incurajeaza pe Ciprian Tatarusanu dupa transferul in Serie A.

Mirel Radoi (39 de ani) este de parere ca Ciprian Tatarusanu a facut un pas inainte odata cu transferul de la Lyon la AC Milan. Selectionerul echipei nationale considera ca "Tata" isi poate pune in valoarea si jocul bun de picior la noua sa echipa:

"Are sanse mai mari sa apere la Milan decat la Lyon! Francezii ii promisesera ca va juca in Cupa sau in partidele de campionat cu adversari mai slab cotati, ceea ce nu s-a intamplat. A facut o alegere buna. Italia i se potriveste mai bine. Are un joc bun de picior, calitate pe care nu si-a putut-o valorifica la Lyon, care nu construia din propria jumatate, trebuia sa degajeze lung. Dar a dat de un Milan dornic sa paseze, pe Pioli il intereseaza sa deseneze jocul de la portar", a declarat Mirel Radoi pentru GSP.

1,2 milioane de euro este cota de piata a lui Tatarusanu, conform Transfermarkt.