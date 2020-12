Doliu in fotbalul mondial! Un fost antrenor de la Liverpool si PSG a murit dupa o operatie la inima!

Un fost antrenor a incetat din viata la varsta de 73 de ani.

Este vorba despre Gerard Houllier, care a avut o cariera prolifica, trecand pe la Liverpool, PSG sau Lyon.

Decesul francezului a fost anuntat de cotidianul L'Equipe, care a notat faptul ca tehnicianul suferise o operatie la inima, in urma cu 3 saptamani, intr-un spital din Paris.

De altfel, Houllier a avut probleme cu inima si in trecut, renuntand la cariera de antrenor tocmai din cauza tulburarilor cardiace. El a fost operat pe cord deschis in 2001, dupa un infarct suferit in timpul meciului dintre Liverpool si Leeds.

A mai antrenat 10 ani, iar apoi s-a implicat in dezvoltarea cluburilor RB Leizpig, Salzburg si New York Red Bulls, fiind si consilier al presedintelui celor de la Lyon, Jean-Michel Aulas.

De-a lungul carierei, Gerard Houllier le-a pregatit pe Lens (1982-1985), PSG (1985-1988), Liverpool (1998-2004), Lyon (2005-2007) si Aston Villa (2010-2011), trecand si pe la echipa nationala a Frantei, initial ca secund (1988-1992) si apoi ca principal (1992-1993).

De asemenea, Houllier a antrenat si echipele U18 (1994-1996) si U20 (1996-1997) ale Frantei.

In total, francezul are 11 trofee in palmares, o Cupa UEFA (2001), o Supercupa a Europei (2001), o Cupa a Angliei (2001), doua Cupe ale Ligii Angliei (2001, 2003), o Supercupa a Angliei (2001), 3 titluri de campion al Frantei (1986, 2006, 2007) si o Supercupa a Frantei (2006, 2007).

Dupa moartea sa, Gary Lineker a declarat ca s-a stins "una dintre cele mai inteligente, mai calde si mai frumoase persoane din fotbal", iar Michael Owen, care a lucrat cu el la Liverpool, a spus ca francezul "a fost un mare antrenor, care s-a dedicat cu totul sufletul, si un om cu adevarat grijuliu".