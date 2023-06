La echipa lui Jose Mourinho a sosit mijlocașul Houssem Aouar (24 de ani). Fotbalistul care a renunțat recent la naționala Franței pentru cea a Algeriei a semnat cu AS Roma din postura de jucător liber de contract.

Aouar a jucat până acum doar la Olympique Lyon, club la care a crescut. Mijlocașul central a decis să nu își prelungească înțelegerea cu formația franceză, iar acum a semnat un contract pe cinci ani cu AS Roma.

"Sunt foarte fericit că am semnat cu AS Roma. Este un club uriaș, cu o istorie bogată. Consider că este proiectul potrivit pentru mine - o echipă mare, cu jucători de calitate și suporteri unici. Sunt pregătit de treabă", a spus Aouar, după prezentarea la Roma.

Aouar, care va purta numărul 22 la AS Roma, "a avut și alte oferte de la alte cluburi de top", însă a preferat clubul pregătit de Jose Mourinho, ceea ce "reprezezintă o satisfacție pentru noi", a declarat și managerul general al italienilor, Tiago Pinto.

Aouar a strâns 233 de meciuri, 41 de goluri și 36 de pase decisive în tricoul lui Olympique Lyon, în perioada 2017-2023.

