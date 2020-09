Tatarusanu a fost prezentat oficial la Milan! Raspuns pentru cei care i-au criticat decizia: "Doar la Lyon am fost rezerva!"

AC Milan l-a transferat pe portarul nationalei Romaniei pentru suma de 500.000 de euro de la Olympique Lyon.

Jucatorul a declarat la conferinta de presa, motivul pentru care a lasat Franta pentru Italia. Tatarusanu si-a ales numarul 1 pe tricou si va castiga 1,2 milioane de euro pe sezon.

"Doar la Lyon am fost rezerva si nu-i usor cand trebuie sa te antrenezi 100% stiind ca duminica nu vei intra in teren. Dar mie imi plac provocarile si voi da totul ca sa ajut cand o sa fie nevoie. Milan e o echipa mare, sunt bucuros ca m-a cautat si mi-ar place sa-mi inchei cariera aici, multi viseaza la acest lucru. Am lucrat foarte putin cu Pioli la Fiorentina, insa voi incerca sa ma adaptez repede la ceea ce-mi va cere Mister", a declarat Ciprian Tatarusanu.

Tatarusanu ar putea debuta insa joi, atunci cand Milan evolueaza impotriva irlandezilor de la Shamrock Rovers. Pioli l-a inclus pe lista pentru UEFA Europa League. Milan va debuta in campionat impotriva Bolognei, pe 21 septembrie.

Tatarusanu a vorbit si despre fostul sau club, Steaua Bucuresti, unde a evoluat timp de 5 sezoane.

"Eram suporter al echipei, la fel ca tata, si am crescut cu performantele ei in Europa. A avut o echipa mare si toti copiii visau sa ajunga acolo si sa castige campionatul. Am fost norocos sa-mi indeplinesc acest vis".





Portarul nationalei Romaniei a tinut sa vorbeasca si despre mai tanarul sau concurent in poarta, Gianluigi Donarumma (21 de ani).

"E tanar doar ca varsta. Eu ca portar, pot sa invat de la oricine cate ceva. Este o meserie in care afli mereu ceva nou, dar si mai furi".

Facand o comparatie intre Serie A si Ligue 1, Tatarusanu a declarat:"E multa exigenta, se cere mult si se acorda atentie fiecarui detaliu. Imi place, desi la inceput ti se pare greu. Campionatul francez e diferit fata de cel italian, dar voi face totul sa ma reintegrez cat mai repede".

Despre o eventuala titularizare in meciul cu Islanda, portarul a declarat:"Am jucat mult si vreau sa continui sa apar bine...de aceea trebuie sa ma pregatesc bine ca sa fiu gata sa intru cand Mister ma va alege in poarta".

